Поехали: как омичи экономят на поездах в общественном транспорте

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

В ближайшие годы в Омске будет создана новая маршрутная сеть пассажирского транспорта. В планах городской администрации до 2024 года перераспределить потоки таким образом, чтобы освободить от заторов центр и обеспечить доставку пассажиров из удалённых уголков города. Но на все это потребуется время. А некоторые важные новшества уже вступили в силу. О них мы и расскажем.

ПРОЕЗД ПОДЕШЕВЕЛ

До 31 декабря в общественном транспорте Омской области поездки стоят дешевле на 7 рублей, если оплачивать их картой «Мир», загруженной в смартфон. Для этого нужно загрузить национальную карту в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. Смартфон должен быть с операционной системой Android и поддерживать NFC-функцию. Сэкономить 9 рублей можно и при оплате проезда Единой картой жителя – «Омка», которая также выпускается на базе российской платежной системы. Скидка действует при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях городского пассажирского транспорта, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт.

- Жители Омской области в сентябре в 5 раз чаще стали использовать Карту жителя «Омка» для оплаты проезда в общественном транспорте. При этом число платежей картами «Мир» в смартфоне за месяц выросло в 3,5 раза. Благодаря участию в акции общая экономия на поездках уже превысила один миллион рублей», - отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

МЕНЬШЕ КОНДУКТОРОВ

На автобусных маршрутах Омска вводится бескондукторная система оплаты проезда. Городские власти закупили партию валидаторов – устройств для автоматической системы оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь пассажирам при посадке в транспорт нужно самостоятельно рассчитаться за проезд, приложив банковскую карту, карту льготника или электронный проездной к валидатору на поручне. Такие устройства уже давно используются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Правда, для установки валидаторов потребуется время - автобусы нужно оборудовать роутерами, стабилизаторами питания, коммутационными и периферийными устройствами. Первые валидаторы появятся в муниципальном транспорте.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В ближайшее время в Омск прибудет 22 новых автобуса - об этом сообщает городская администрация. Низкопольный транспорт, работающий на газомоторном топливе, полностью соответствует требованиям экологии и уже совсем скоро выйдет на городские маршруты. Автобусы комфортные для пассажиров - с откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями. Вместимость салона составит не менее 95 человек, из которых 30 – места для сидения. А еще в сентябре на маршруты выйдут 9 новых троллейбусов «Адмирал» с цветным силуэтом Омской области. Они будут обслуживать магистральные маршруты № 3, 4, 15 и 67. Наклейки для транспорта разработаны в стилистике празднования 200-летия региона. Переднюю, заднюю и боковые части «Адмиралов» украсят самоклеящейся пленкой с полноцветной печатью и силуэтом региона. Цветовая гамма сохранится та же — сине-зеленая.

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ У ГОРСОВЕТА

На спуске с Комсомольского моста в направлении железнодорожного вокзала планируется построить островок безопасности для пешеходов. Для этого придется реконструировать светофоры на перекрестке улицы Думской и Театральной площади. Еще один островок безопасности появится за перекрестком Думской и Театральной площади. Но он предназначен только для разделения полос движения. С появлением островка безопасности у Комсомольского моста изменится и схема организации движения. Перейти дорогу, ширина которой составляет почти 20 метров, можно будет не за одну фазу светофора, а за две. Зеленый свет для пешехода на одном участке дороги будет гореть 25 секунд, на другом — 31 секунду. Кроме того, Департамент транспорта планирует развести транспортный и пешеходный потоки на этом перекрестке. Сейчас зеленый свет горит одновременно и для пешеходов, и для транспорта, который поворачивает с Думской на Комсомольский мост. В планах - запретить правый поворот, пока люди переходят дорогу.