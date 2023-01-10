О порядке ознакомления гражданина с электронным делом при проведении медико-социальной экспертизы

При проведении освидетельствования гражданина в информационной системе медико-социальной экспертизы формируются электронное дело, состоящее из акта медико-социальной экспертизы гражданина, протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида). В соответствии с действующим законодательством по МСЭ гражданин либо его законный или уполномоченный представитель вправе не только ознакомиться с актом и протоколом проведения МСЭ, но и получить на руки их заверенные копии, что предусмотрено п. 42 постановления Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом». Документы, сформированные в ходе и по результатам медико-социальной экспертизы в информационной системе медико-социальной экспертизы, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) либо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, а также усиленными квалифицированными электронными подписями специалистов, принимавших участие в проведении медико-социальной экспертизы. По заявлению гражданина, поданному в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) на бумажном носителе, в день подачи указанного заявления, ему выдаются заверенные руководителем бюро копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы, ИПРА инвалида. По заявлению гражданина, поданному в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, ему не позднее следующего рабочего дня со дня подачи указанного заявления, в зависимости от выбранного им варианта получения документов: выдаются на бумажном носителе заверенные руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы, ИПРА инвалида либо направляются в личный кабинет на едином портале в виде заверенных электронных документов.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.