Советское дефиле: Старый Новый год многодетные омские мамы будут встречать в шалях и валенках прошлой эпохи

Одежду собирали по друзьям и знакомым. Фото: Иван ВИСЛОВ

13 января на «Зимнем Любинском» для восьми многодетных омских мам устроят необычный праздник. Они продефилируют в ретро-нарядах советской эпохи по улице Музейной. Своеобразный показ мод продемонстрирует шубы прошлых лет, шали и платки, валенки, которые носили наши мамы и бабушки. Провести стилистическое мероприятие и одарить молодых многодетных мам профессиональными фотографиями решили в омском Центре социальных и экологических инициатив. Мамы, принявшие участие в тематическом конкурсе, с удовольствием согласились.

- Если сравнить одежду нашего и советского времени, цветовую гамму, невооружённым глазом видно, что тогда стиль одежды был серым и угрюмым, наряды - однообразными, а количество фасонов крайне ограничено. Но даже в условиях тотального дефицита многие женщины старались выглядеть шикарно, шили сами или в ателье стильные красивые наряды по выкройкам из журнала «Бурда Моден». Отрадно видеть, что у многих омичей вещи сохранились с советских времён, каждая вещь им дорога и имеет свою историю, - рассказала руководитель проекта и мама троих детей Гульнара Мукашева.

Фестиваль для омичек, воспитывающих троих детей и больше, проводится с 2019 года. Ежегодно в финал конкурса выходят 11 женщин, успешно совмещающих активную деятельность и материнство. Дефиле стартует на улице Музейной 13 января в полдень.

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