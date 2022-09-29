Омского пенсионера приговорили к общественным работам и штрафу за спаленный окурком лес

Минутная слабость привела к необратимым последствиям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Курение к хорошему не приводит. Лишний раз это доказал случай с 57-летним пенсионером, проживающем в Нововаршавском районе Омской области. Накануне его признали виновным в деле по неосторожному обращению с огнем, которое привело к уничтожению леса в апреле 2022 года. Мужчина проявил максимальную несобранность и зачем-то бросил непотушенный окурок в кучу сухой травы.

- Огонь перешел с травы на лес Нововаршавского сельского участкового лесничества Степного лесничества. Во время пожара сгорели деревья на площади 0.6 гектаров. Сумма ущерба составила 138 тысяч рублей, - сообщили в минприроды.

В итоге мужчина был приговорен судом к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Пенсионеру дали условное наказание с испытательным сроком в шесть месяцев. А в качестве возмещения ущерба у сельчанина забрали личный автомобиль, какой марки - не сообщают. Приговор еще не вступил в силу.

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