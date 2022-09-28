Праздник жестянщика: в Омске в трех массовых ДТП пострадали 28 автомобилей

Фото: скриншот видео, выложенного в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Осадки в виде дождя и снега в течение двух суток стали причиной образования гололеда на дорогах, который привел к трем массовым авариям. По данным Госавтоинспекции, в Омске за почти за час - с 20:30 до 21:40 - произошло 14 ДТП в разных частях города, в которых пострадали 28 автомобилей.

Так, в аварии на виадуке на улице Торговой в Старом Кировске было зафиксировано 3 ДТП, произошедших буквально с разницей в несколько минут. На путепроводе столкнулись свыше 8 автомобилей. Как отметили в Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал.

Момент массового ДТП на виадуке попал на видеорегистратор. Его кадрах можно заметить, как водитель иномарки совершенно безмятежно врезается впереди стоящий автомобиль. На видео также видно, что в металлические ограждения на путепроводе «вмазались» еще две машины.

Еще одна массовая авария произошла в это же время на метромосту. Там госавтоинспекторы зафиксировали шесть ДТП. Обошлось также без пострадавших.

В начале видео можно увидеть, как один иномарка влетела в задний бампер другой, оставив приличную вмятину. При этом ее тоже кто-то немного «помял» сзади. Дальше на кадры попало еще одно столкновение - седан влетел в хэтчбек. Заметить дальше можно и авто, врезавшиеся в металлические ограждения моста.

Третье массовое столкновение случилось на севере города на путепроводе по улице Завертяева. В результате пяти ДТП механические повреждения получили 11 автомобилей. Как и в двух других, в этой аварии обошлось без пострадавших.

- Сопутствующей причиной данных ДТП стало образование ледяной корки на дорожном полотне. В соответствии с пунктом 10.1 правил дорожного движения водители должны вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности дорожных и метеорологических условий. Кроме того, каждый автовладелец должен принять меры, чтобы не допустить возникновение таких ДТП. Следует подготовить свое транспортной средство - оно должно быть технически исправно, шины должны быть в соответствии сезоном. На данный момент в регионе не очень хорошие метеорологические условия, поэтому водителям следует позаботиться о смене шин, - прокомментировали массовые аварии «КП-Омск» в пресс-службе Госавтоинспекции.

В настоящее время по факту каждого ДТП сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить всех их обстоятельства и причины.

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