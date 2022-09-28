Суетолог на харизме: омича задержали за 82 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Суета закончилась для 27-летнего водителя «десятки» прямо на пересечении улиц Дианова и Лукашевича в Омске. Мужчину остановил экипаж ДПС, и оказалось не зря.

- Согласно данным единой информационной системы, имеются задолженности за неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения общей суммой порядка 50 тысяч рублей. У мужчины имеется 82 неоплаченных штрафов, - уточнили в Госавтоинспекции.

На место остановки приехали судебные приставы и изъяли на штрафстоянку автомобиль. Теперь мужчине придется погасить задолженность перед государством, либо его «ВАЗ-2110»пустят с молотка.