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Общество28 сентября 2022 10:45

Суетолог на харизме: омича задержали за 82 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД

В Омске экипаж ДПС поймал злостного неплательщика штрафов на «десятке»
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Суета закончилась для 27-летнего водителя «десятки» прямо на пересечении улиц Дианова и Лукашевича в Омске. Мужчину остановил экипаж ДПС, и оказалось не зря.

- Согласно данным единой информационной системы, имеются задолженности за неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения общей суммой порядка 50 тысяч рублей. У мужчины имеется 82 неоплаченных штрафов, - уточнили в Госавтоинспекции.

На место остановки приехали судебные приставы и изъяли на штрафстоянку автомобиль. Теперь мужчине придется погасить задолженность перед государством, либо его «ВАЗ-2110»пустят с молотка.

Происшествия: ЧП