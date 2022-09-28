На второй день снегопада омичи продолжают жаловаться на отсутствие отопления в квартирах

Некоторые омичи греются в квартирах обогревателями или включенными газовыми плитами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Практически из каждого микрорайона Омска приходят сообщения об отсутствии отопления в квартирах. В группе «Омск ВК» омичи накануне вечером сообщали о холодных батареях.

- В доме на улице Коммунальная, 11 нет отопления. В квартирах градусники показывают не выше 18°С. И это при включенных газовых плитах, спасибо, что хоть газа не лишили. Воды горячей нет. Управляющая компания АО «НАШ СЕРВИС» ничем помочь не может. Везде одни отговорки: то авария, то никто не виноват. Ответ один: ждите, - негодует Елена Теличко.

Омичку поддерживают и другие жители областного центра. Судя по комментариям, тепло еще не дали в домах по улицам Коммунальная, Петра Осминина, 4-ой Транспортной, Химиков, Новоселовском переулке, Рабочих, Лукашевича и других.

Как поясняют в Госжилинспекции, причиной задержки подачи отопительного ресурса могут крыться в техническом моменте.

- При запуске дома в его отопительной системе (коммуникациях) возможно завоздушивание, вследствие которого некоторые стояки на доме остаются холодными. В данном случае собственникам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УК/ТСЖ/ТСН и оставить заявку. Специалисты УК/ТСЖ/ТСН проведут обследование, в случае если перезапуск стояков не принесет результатов, то требуется поквартирный обход для решения вопроса дельно, - отметили в надзорном ведомстве.

По данным «КП-Омск», полученным от департамента городского хозяйства, на вечер вторника в Омске было подключено 798 из 840 социальных объектов и 5280 из 5743 жилых домов.

Ресурсники продолжают масштабное «утепление» квартир омичей. Если в вашем доме батареи по прежнему холодные, то стоит обратиться в свою управляющую компанию. Наверняка, подача тепла к дому уже совершена, проблемы кроются в коммуникациях жилого фонда. Если ситуация иная, то о проблеме необходимо сообщить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы администрации города по телефону: 78-78-78.