Пьяный житель Омска обокрал квартиру, которую ранее снимал

Ранее задержанный был судим за хранение наркотиков. Фото: скриншот видео от УМВД России по Омской области.

Накануне в Омске задержали ранее судимого 26-летнего мужчину, обокравшего квартиру, которую он прежде снимал. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ранее в городской отдел полиции № 1 с заявлением о квартирной краже обратилась 29-летняя омичка. Она рассказала, что, пока она была в отъезде, из жилья неизвестный похитил ноутбук, два телефона, игровую приставку, маникюрный аппарат, колонки и золотые украшения. Общей ущерб она оценила в 73 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей омички и проверили те места, куда злоумышленники мог сдать награбленное. На основе собранной информации правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 26-летний мужчина, который был ранее судим за хранение наркотиков.

Как выяснили полицейские, в день кражи подозреваемый выпивал с друзьями. После застолья он отправился домой. По пути омич заметил дом, в котором ранее снимал квартиру. Пьяный мужчина решил заглянуть в жилье, которое арендовал он ранее. К счастью, дверь оказалась открытой. В квартире он похитил имущество омички, которое позднее сдал в ближайший ломбард. За часть похищенного он смог выручить всего 13 тысяч рублей. Деньги он потратил на отдых в бане. Два мобильных телефона и маникюрный набор он оставил себе. Их позже обнаружили и изъяли по месту жительства 26-летнего подозреваемого.

В отношении мужчины правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь ему грозит до 6 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который проник в чужую квартиру и попытался похить украсть магниты в виде обезьянок.

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