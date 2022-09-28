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Происшествия28 сентября 2022 4:20

Девятимесячная омичка получила сотрясение мозга после падения с дивана

Ребенок доставлен в медучреждение
Виктория КОВЕРНЕВА
Пациенты находятся под наблюдением врачей.

Пациенты находятся под наблюдением врачей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу два несчастных случая произошло на севере Омской области 27 сентября. По информации регионального УМВД, в Тарскую ЦРБ поступила девятимесячная девочка с подозрением на сотрясение.

Оказалось, малышка упала с дивана. После осмотра врачами был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По данному факту оперативники проводят проверку. Вторым ЧП, которое попало на карандаш полиции, травмирование 33-летнего мужчины в деляне.

В больницу он поступил с переломом височной кости и другими тяжелыми травмами. Оказалось, при валке дерева его ударило сучком. За его состоянием следят медики.

ЧППроисшествия: ЧП