Многодетная омичка, потерявшая в ДТП годовалого и трехлетнего ребенка, до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии

В этой машине ехала мать с двумя, уже погибшими, дочками. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

7 января в Азовском районе Омской области произошла жуткая авария: лобовое столкновение между «Тойота Рав4» и «Чери». Сразу после ДТП на месте скончалась годовалая девочка, вечером стало известно о смерти ее трехлетней сестры в стенах больницы, где ребенка пытались спасти медики. Столкновение произошло в 16:20 часов на 795 километре трассы Челябинск-Новосибирск. Госавтоинспекторы пояснили, что 42-летняя мать девочек - водитель автомобиля «Тойота Рав4» - не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В итоге в тяжелом состоянии сейчас находится она и 29-летний водитель встречного автомобиля. На женщину в соцсетях тут же посыпались нападки за неаккуратное вождение, которое и спровоцировало резонансное ДТП. На них ответила родственница.

- Ей точно так же не лучше в реанимации с многочисленными переломами. Это многодетная мать, безусловно, знавшая, какую ответственность несёт за детей! Здесь повлияли обстоятельства и ни в коем случае не её неосторожность! Никаких нарушений с её стороны не наблюдалось. Тут люди с 20-, 30-летним стажем вождения и не имеющие штрафов попадают в такие ужасные ситуации, а вы судите о человеке, который не справился с управлением из-за погодных условий. Скорость и так была минимальная, потому что она знала, что несет ответственность за всех, кто находился в автомобиле, - написала женщина.

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