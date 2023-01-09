Роспотребнадзор дал рекомендации омичам на период аномальных морозов

Омичей просят быть внимательными к окружающим. Фото: Олег УКЛАДОВ

На период аномальных морозов омичам напомнили об основных правилах профилактики обморожений. Рекомендации распространяет управление Роспотребнадзора по Омской области.

Специалисты первым делом рекомендуют омичам не выходить лишний раз из дома. Но если это необходимо, то при выходе на улицу отдавать предпочтение свободной одежде для полноценной циркуляции воздуха, а также обязательно защищать от холода голову и шею.

- Если почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд. исключите употребление спиртного. Особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей, - уточняют специалисты.

Если всё же не удалось избежать обморожения, то не рекомендации следующее:

- Противопоказано растирать пораженные холодом участки тела снегом. Площадь обморожения от такой меры спасения только увеличится. - Запрещается согревать обмороженные участки кожи горячим (опускать в теплую воду, согревать в непосредственной близости от огня или батареи). При таком способе согревания возможен ожог. - Нельзя растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупреждает омичей об опасности в период аномальных морозов

Важно соблюдать правила эксплуатации электрических сетей (подробнее)