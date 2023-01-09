Массовые пробки образовались в Омске в первый рабочий день 2023 года

Фото: Яндекс.Карты

Снежные завалы буквально заблокировали дороги на работу для омских автомобилистов 9 января. В утренние часы Яндекс.Карты показывали 6-балльные пробки по всему городу.

Так, заторы образовались на улицах Красный Путь, Орджоникидзе, Думской, Герцена, Гагарина. Движение было затруднено в направлении по Ленинградскому, Комсомольскому и в районе метромоста. Сложная ситуация фиксировалась и в Нефтяниках.

Напомним, что на протяжении нескольких дней в Омской области бушевала непогода. Осадки в виде снега не успевали убирать дорожные рабочие. По данным городской администрации, только в минувшую ночь в уборке магистралей было задействовано 220 единиц техники и более 300 рабочих и механизаторов.

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