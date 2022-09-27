В Омске побит исторический рекорд по количеству выпавших за сутки осадков

Был побит рекорд 18-летней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Обь-Иртышском УГМС сообщили, что в Омске за минувшие сутки выпала трехдекадная норма осадков. Похожая картина из-за пришедшего в регион арктического антициклона наблюдается и в других населенных пунктах.

В Омске в этот понедельник, 26 сентября, установлен исторический максимум осадков за сутки. В городе их выпало 22,4 миллиметра. Прежний рекорд наблюдали синоптики в 2004 году, тогда этот показатель за сутки составил - 15,5 миллиметров.

На юге Омской области также прошли сильные дожди. Рекордсменом стал Исилькуль - в нем выпало 33 миллиметра осадков, что составляет 471% от нормы.

- В последующие дни арктический антициклон, усиливаясь, продолжит смещаться с севера на юг Западной Сибири, сохраняя холодную погоду до конца недели. Количество облаков будет постепенно уменьшаться, и осадки постепенно прекратятся, - добавили в Обь-Иртышском УГМС.

Напомним, ранее Росгидромет опубликовал возможный прогноз погоды в Омской области на ближайшие шесть месяцев - с октября 2022 года по март 2023 года.

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