Омский таксист тайком снимал катализаторы с арендованных автомобилей и продавал их

Катализаторы стоимостью свыше 20 тысяч мужчина сдавал за 2 тысячи рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омске задержали таксиста, который воровал с арендуемых автомобилей катализаторы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, в городской отдел полиции №3 обратился 50-летний директор компании, специализирующейся на субаренде автомобилей. По его словам, при проведении техосмотра было обнаружено, что у двух машин, принадлежащих фирме, отсутствуют катализаторы.

Правоохранители внимательно изучили все учетные документы и договоры субаренды, а также результаты независимой экспертизы. На основе этих фактов они пришли к выводу, что снять катализаторы мог один из арендаторов - водитель такси, который пользовался несколько раз услугами компании.

Снял катализатор подозреваемый на СТО, расположенном на улице Авиационной в Старом Кировске. Как выяснили полицейские, он попросил автомастеров снять катализатор и заварить шов на выхлопной трубе, чтобы скрыть факт демонтажа детали. Однако независимая экспертиза его подтвердила.

Задержали 26-летнего предприимчивого таксиста в Ленинском округе. Он рассказал правоохранителям, что снимал катализаторы с машин, потому что думал, что владелец не обнаружит их пропажи.

По словам мужчины, он продавал катализаторы стоимостью свыше 20 тысяч рублей всего за 2 тысячи рублей. Сейчас таксисту грозит до 2 лет лишения свободы за совершенное преступление.

Напомним, в Омске таксист избил и вышвырнул из машины мать с ребенком.

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