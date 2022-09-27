В Омской области будут судить пенсионера, который будучи пьяным за рулем, угробил собственного зятя

Фото: пресс-служба УМВД России Омской области.

Следственный комитет Омской области сообщил о передаче в суд уголовного дела, заведенного на 63-летнего жителя Муромцевского района. Авария произошла днем 20 июля этого года. Водителя не совершенно не смутило его состояние - он сел за руль и выехал на трассу. Как следует из материалов уголовного дела, изрядно принявший на грудь мужчина, управлял автомобилем своего зятя - ВАЗ-2106. Кроме мужчин, в салоне находился 7-летний внук лихача и другие дети, и даже женщина.

- На 3 км автодороги «Муромцево-Карбыза» водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего 33-летний зять обвиняемого скончался на месте ДТП, а 7-летнему внуку был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили следователи.

Дело полностью расследовано, и в ближайшее время тесть предстанет перед судом за смерть собственного зятя в результате такой езды. Обвиняемый, конечно, раскаялся в содеянном. Но ему все равно грозит приличный тюремный срок - от пяти до 12 лет лишения свободы.

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