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Происшествия27 сентября 2022 9:20

Экс-начальник отдела УМВД Алексей Липин сядет в тюрьму на 2 года за взятку в 120 тысяч рублей

Также бывшему полицейскому назначили штраф в десятикратном размере взятки
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр оперативной съёмки УФСБ России по Омской области

Фото: стоп-кадр оперативной съёмки УФСБ России по Омской области

На 1 год и 8 месяцев колонии попал экс-начальник отдела по расследованию ДТП Алексей Липин. Также по решению суда, ему вменили 1,2 млн рублей штрафа за взятку от адвоката.

- В 2019 году подсудимый получил от одного из местных адвокатов взятку в общей сумме 120 тысяч рублей за организацию встреч и взаимодействия с потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях, - уточняют подробности в Областном суде.

Приговор оперативнику был вынесен еще летом 2022 года. Тогда подсудимый вину не признал. Областной суд, проверив материалы дела, оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

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