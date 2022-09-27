Казахстан отправит домой омичей, бежавших от мобилизации, если их объявят в международный розыск

Мобилизация проходит во всех регионах страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиян, которые бежали в Республику Казахстан после объявления мобилизации могут отправить обратно на родину. Об этом заявил глава республиканского министерства МВД Марат Ахметжанов изданию «Орда».

Депортация граждан РФ будет осуществляться в случае, если их объявят в международный розыск. Такая мера обязывает соседнюю страну в рамках минских соглашений.

- Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими Парламентами, - уточнил руководитель.

К слову, если соблюдать законодательство, то иностранные граждане, пребывающие на территории Республики Казахстан, и так не могут жить там более трёх месяцев. Именно столько действует разрешение на временное посещение государства. Для этого срока россияне должны получить временную регистрацию. За нарушение сроков пребывания россиян ждут санкции вплоть до выдворения из РК и запрета въезда в страну до пяти лет.