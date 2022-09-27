Иммунитет высокого уровня: омский инфекционист рассказала о преимуществах интраназальной вакцинации от коронавируса

Фото: Минзрав РФ.

На прошлой неделе министерство здравоохранения Омской области сообщило о том, что вскоре омичам предстоит прививаться, наравне с традиционным, интраназальным способом. Проще говоря, вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) врачи будут впрыскивать пациентам через нос. Чем этот способ введения вакцины отличается от привычного и кому стоит к нему присмотреться, выясняем у начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Омской области Яны Анохиной.

- Обращаю особое внимание - этот путь введения вакцины - только для взрослого населения, совершеннолетних. Впрыскивание проводят в носовой ход, с помощью специальных насадок, которые омский минздрав уже получил, - начала Анохина.

По словам медика, интраназальное введение вакцины формирует гораздо более сложный и качественный иммунитет у пациента.

- Сначала на клетках слизистой носа и носоглотки образуются защитные антитела, так называемые иммуноглобулины класса А, которые в первую очередь как барьерная функция становятся на защиту нашего организма. Это клеточный иммунитет, - пояснила доктор - А после у пациента формируется системный или гуморальный иммунитет, когда антитела формируются в крови. Это иммуноглобулины класса G.

Выходит, что такой способ введения вакцины дает сразу комбинированный иммунитет. Он защищает пациента в будущем от бессимптомного носительства COVID-19. Согласно статистике министерства, таких в Омске от 6% до 20% людей от общего числа населения.

- Человек при попадании возбудителя вирусной инфекции в нос не будет бессимптомным носителем, то есть вирус сразу автоматически получит удар и не пройдет дальше в организм. Это свойство положительно влияет и на индивидуальную защиту человека, и на рост коллективного иммунитета, и на распространение коронавируса в целом, - подытожила Анохина.

Впрыскивание проводится только в один носовой ход. При этом есть прямая рекомендация проводить такую вакцинацию тем, кто ставил прививку раньше. Тогда к имеющимся антителам добавится поствакцинальный иммунитет.

Омичам с искривлениями перегородки и хроническими заболеваниями носоглотки оптимально получить разрешение от своего лечащего врача.

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