Омская МЧС №9 выиграла суд у красноярского производителя холодильников

Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красноярском суде был удовлетворен иск МСЧ №9 из Омска, которая заявила о поставке некачественного оборудования.

Дело в том, что в омскую больницу привезли холодильное оборудование, а оно сломалось в первый же день. Причиной поломки стала неисправность термостата. Из-за этого испортились 755 ампул с вакцинами от COVID-19 на сумму более полмиллиона рублей.

Как рассказали «КП-Омск» в региональном минздраве, вакцина была утилизирована с учетом всех требований. Решение суда в законную силу пока не вступило. Ответчик в праве обжаловать его в течение 10 дней.