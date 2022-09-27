Меры безопасности усилены во всех школах Омской области

Меры усилены после стрельбы в ижевской школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В образовательных учреждениях Омской области усилены меры безопасности. Информацию «КП-Омск» подтвердили в региональном министерстве образования.

Такая решение было принято из-за инцидента, который произошел накануне в Ижевске. Там в школу №88 ворвался преступник и открыл стрельбу, после чего покончил с собой. Погибло 17 человек.

Напомним, что в регионе также было перенесено празднование 200-летия Омской области, которое было запланировано на 1 октября. Отмена мероприятия связана со спецоперацией на Украине.