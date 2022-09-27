Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 5:00

Меры безопасности усилены во всех школах Омской области

За правопорядком будут следить силовые ведомства и министерства
Виктория КОВЕРНЕВА
Меры усилены после стрельбы в ижевской школе.

Меры усилены после стрельбы в ижевской школе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В образовательных учреждениях Омской области усилены меры безопасности. Информацию «КП-Омск» подтвердили в региональном министерстве образования.

Такая решение было принято из-за инцидента, который произошел накануне в Ижевске. Там в школу №88 ворвался преступник и открыл стрельбу, после чего покончил с собой. Погибло 17 человек.

Напомним, что в регионе также было перенесено празднование 200-летия Омской области, которое было запланировано на 1 октября. Отмена мероприятия связана со спецоперацией на Украине.

КАРТИНА ДНЯ