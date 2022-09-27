Омский губернатор заявил, что ограничения для пересечения госграницы всё-таки есть

Очередей при прохождении госграницы на территории Омской области не наблюдается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения для пересечения государственной границы для мужчин всё-таки есть. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков в ходе интервью РБК.

- Сегодня на границе с Казахстаном, как и на границе с другими государственными республиками, действует порядок, что для людей, которые подлежат призыву согласно указу президента, стоит ограничение по пересечению государственной границы. То есть при пересечении их спрашивают, получена ли повестка, - пояснил руководитель.

Таким образом, выехать, например, в соседний Казахстан, или улететь международным рейсом не смогут омичи, которые получили повестку из военкомата.

Что касается слухов о больших очередях на пропускных пунктах, то, по информации источников «КП-Омск», никаких пробок в приграничной территории не наблюдается. Однако наплыв российских мужчин на казахстанскую землю всё-таки есть.