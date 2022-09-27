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Общество27 сентября 2022 4:15

Омский губернатор заявил, что ограничения для пересечения госграницы всё-таки есть

Выехать в соседнее государство не смогут те, кто получил повестку
Виктория КОВЕРНЕВА
Очередей при прохождении госграницы на территории Омской области не наблюдается.

Очередей при прохождении госграницы на территории Омской области не наблюдается.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения для пересечения государственной границы для мужчин всё-таки есть. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков в ходе интервью РБК.

- Сегодня на границе с Казахстаном, как и на границе с другими государственными республиками, действует порядок, что для людей, которые подлежат призыву согласно указу президента, стоит ограничение по пересечению государственной границы. То есть при пересечении их спрашивают, получена ли повестка, - пояснил руководитель.

Таким образом, выехать, например, в соседний Казахстан, или улететь международным рейсом не смогут омичи, которые получили повестку из военкомата.

Что касается слухов о больших очередях на пропускных пунктах, то, по информации источников «КП-Омск», никаких пробок в приграничной территории не наблюдается. Однако наплыв российских мужчин на казахстанскую землю всё-таки есть.

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