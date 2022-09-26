В Омске при пуске тепла в жилом доме чуть не убился слесарь

Мужчину доставили в больницу с множественными травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, о жуткой трагедии произошедшей на Левобережье в начале отопительного сезона.

Слесарь, работавший в доме по улице Крупской, упал по неосторожности упал в подвал с высоты трех метров.

Рабочего отвезли в больницу. Медики обнаружили у 28-летнего черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лопатки, а также ушиб легких.

В ближайшее время будет проведена проверка в управляющей компании по факту трагедии. В ходе нее будет выяснено, соблюдали ли технику безопасности на объекте и проводили ли с рабочим инструктаж по ней.

Напомним, ранее в Омске с 9 этажа упал 18-летний рабочий, который красил балконы многоэтажки по улице Ватутина, 13. От удара об асфальт он скончался на месте до приезда медиков на место трагедии.