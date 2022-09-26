В аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека начинает работу «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

Пара у военкомата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 26 сентября 2022 года в аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека начинает работу «горячая линия» по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Обратиться к Уполномоченному в регионе - Ирине Касьяновой, и сотрудникам аппарата можно ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:45 как по телефону: 21-31-77, так и по электронной почте: postmaster@upch55.ru. Жители также могут также направить письменное обращение по адресу: 644043, город Омск, ул. Красный Путь д.9, кабинет 321. - В условиях проведения частичной мобилизации возникает большое число вопросов, касающихся социальных, трудовых, образовательных и других прав жителей региона, мобилизуемых в ряды Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей. Права наших мобилизованных жителей и членов их семей должны неукоснительно соблюдаться. Формального подхода быть не должно. Граждане, столкнувшиеся с нарушением законодательства, могут сообщить о таких случаях. Наша общая задача – обеспечить реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям, максимально тактично и корректно, – подчеркнула Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.

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