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26 сентября 2022 9:30

«Переделать фактически невозможно»: жители микрорайона Входной замерзают от перебоев с электричеством

В Омске еще не во всех домах появилось отопление, тем, кому повезло меньше всего, не могут согреться даже обогревателями
Виктория КОВЕРНЕВА
Микрорайон Входной очень большой. Здесь ведется благоустройство территорий. Однако, людей не могут обеспечить элементарным - устойчивым электроснабжением.

Микрорайон Входной очень большой. Здесь ведется благоустройство территорий. Однако, людей не могут обеспечить элементарным - устойчивым электроснабжением.

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Людмила Тюменцева и ее двое детей спасаются от холода в квартире шерстяными носками и теплыми пледами. На улице +4 градуса, а в доме до сих пор не дали отопление, да еще и перебои с электричеством. Семья попросту не может нагреть горячей воды или включить обогреватель.

Все дело в том, что в микрорайоне Входной, который относится к Ленинскому округу Омска, уже два года наблюдаются перебои с электричеством.

- Отключают постоянно: небольшой ветерок - и все. Даже не дождь, иногда. Люди, конечно, ко всему привыкают. Но осень на дворе - сколько еще будет дождей? Получается, мы будем сидеть без света до зимы? Звонить диспетчеру бесполезно, она говорит, что скоро должны включить, - сетует местная жительница.

Всему виной непогода – рассказывает еще одна жительница района Анастасия. В дождь, снег или ветер зачастую в квартирах нет света. Электроснабжение, конечно же, восстанавливают, но это происходит спустя несколько часов. Многие страдают от скачков напряжения, особенно это опасно для включенных холодильников и телевизоров, которые не имеют стабилизаторов.

- Сами понимаете, эта игра света в холодное, тёмное время суток как минимум неприятна. Это в принципе неприемлемо, - поясняет девушка.

В «Омскэлектро» заверили «КП-Омск», что причиной перебоев является особенность электрических сетей: здесь переплетены и сети частных компаний, и муниципальные. Тем более, что «запитка» района происходит от станции «Входная», которая относится к РЖД.

- Если не у нас отключится, то может быть проблема у них. А переделать это фактически невозможно, но мы стараемся следить за ситуацией. На месте от «Омскэлектро» работает две оперативно-выездные бригады, которые реагируют на отключения, - пояснил начальник сектора контроля службы охраны труда «Омскэлектро» Константин Мамонтов.

По словам специалиста, по поводу двух последних отключений, которые произошли 25 и 26 сентября, будет проведено заседание комиссии. Там определят, что делать в сложившейся ситуации и, может, будут выписаны предписания для нарушителей.

Между тем, пока без света в микрорайоне Входной находятся два гаражных кооператива. В домах, по словам энергетиков, электричество есть. Но, что касается ситуации с постоянными отключениями, то здесь впору задуматься омским чиновникам и депутатам. Ведь большой населенный пункт, к которому относятся еще несколько поселков, когда-то и вовсе останется без света!

Местные жители готовы обратиться к муниципальным депутатам, чтобы хоть кто-то услышал о из беде.

Местные жители готовы обратиться к муниципальным депутатам, чтобы хоть кто-то услышал о из беде.

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

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