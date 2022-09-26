«Переделать фактически невозможно»: жители микрорайона Входной замерзают от перебоев с электричеством

Микрорайон Входной очень большой. Здесь ведется благоустройство территорий. Однако, людей не могут обеспечить элементарным - устойчивым электроснабжением. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Людмила Тюменцева и ее двое детей спасаются от холода в квартире шерстяными носками и теплыми пледами. На улице +4 градуса, а в доме до сих пор не дали отопление, да еще и перебои с электричеством. Семья попросту не может нагреть горячей воды или включить обогреватель.

Все дело в том, что в микрорайоне Входной, который относится к Ленинскому округу Омска, уже два года наблюдаются перебои с электричеством.

- Отключают постоянно: небольшой ветерок - и все. Даже не дождь, иногда. Люди, конечно, ко всему привыкают. Но осень на дворе - сколько еще будет дождей? Получается, мы будем сидеть без света до зимы? Звонить диспетчеру бесполезно, она говорит, что скоро должны включить, - сетует местная жительница.

Всему виной непогода – рассказывает еще одна жительница района Анастасия. В дождь, снег или ветер зачастую в квартирах нет света. Электроснабжение, конечно же, восстанавливают, но это происходит спустя несколько часов. Многие страдают от скачков напряжения, особенно это опасно для включенных холодильников и телевизоров, которые не имеют стабилизаторов.

- Сами понимаете, эта игра света в холодное, тёмное время суток как минимум неприятна. Это в принципе неприемлемо, - поясняет девушка.

В «Омскэлектро» заверили «КП-Омск», что причиной перебоев является особенность электрических сетей: здесь переплетены и сети частных компаний, и муниципальные. Тем более, что «запитка» района происходит от станции «Входная», которая относится к РЖД.

- Если не у нас отключится, то может быть проблема у них. А переделать это фактически невозможно, но мы стараемся следить за ситуацией. На месте от «Омскэлектро» работает две оперативно-выездные бригады, которые реагируют на отключения, - пояснил начальник сектора контроля службы охраны труда «Омскэлектро» Константин Мамонтов.

По словам специалиста, по поводу двух последних отключений, которые произошли 25 и 26 сентября, будет проведено заседание комиссии. Там определят, что делать в сложившейся ситуации и, может, будут выписаны предписания для нарушителей.

Между тем, пока без света в микрорайоне Входной находятся два гаражных кооператива. В домах, по словам энергетиков, электричество есть. Но, что касается ситуации с постоянными отключениями, то здесь впору задуматься омским чиновникам и депутатам. Ведь большой населенный пункт, к которому относятся еще несколько поселков, когда-то и вовсе останется без света!