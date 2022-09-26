Он в березовом корпусе: в шоу Comedy Club отпустили шутку о первом российском ноутбуке Bitblaze родом из Омска

Фото: скриншот видео ТВ-программы.

23 сентября в телевизионном эфире юмористического шоу Comedy Club известные российские юмористы Павел Воля и Гарик Харламов отпускали шутки об омском ноутбуке Bitblaze. Отметим, что это первый отечественный портативный компьютер для рядовых пользователей, который был разработан в омской компанией «Промобит». При этом генеральный директор компании Максим Копосов во время выступления находился в студии Comedy Club.

- А что значит «российский ноутбук»? Он в березовом корпусе? Он в пятницу до четырех работает, а дальше в баре сидит? Он — одна шестая часть суши? Почему он «российский»? А что не назвали по-русски? Там, ноутбук «Степан» или какой-нибудь «Ноутбук — и точка»?» - выпалили Павел Воля целую тираду из юмористических подколов.

Максим Копосов не растерялся и ответил:

- У нас была мысль недавно. Он как-то засветился в СМИ как омский ноутбук — у нас компания вообще в Омске находится. И я так подумал: у Apple называется MacBook, у Huawei — MateBook, а нам стоит назвать Bitblaze OmskBook.

Позже гендиректор омской компании-разработчика поделился своими впечатлениями от эфира с омским новостным ресурсом «Трамплин».

- Хотя основателей Comedy знаю лет 15 по именам, амплуа, персонажам, разумеется, иногда видел их миниатюры, но систематически и осознанно за программой не следил и не задумывался о том, как люди оказываются в зрительном зале — тем более не ставил себе цели там оказаться... Я пришел один. Обычно люди приходят с коллегами или с близкими, - прокомментировал свои впечатления Копосов. Максим несколько сожалел, что оказался в зрительном зале один на один с шутниками. Возможно, при наличии команды, у него было бы больше шансов оппонировать острым на «язычок» юмористам.

Напомним, что этим летом разработчики омского ноутбука, который стал первым в России, заявляли - компоненты для девайса производятся на разных площадках страны, и только конечная сборка происходит в Омске.

– Если говорить про рынки сбыта, прежде всего мы ориентируемся на закрытие потребностей тех, кто попал под санкции иностранных государств. В частности, на госкомпании и компании с государственным участием. Сейчас ввоз техники ограничен, поэтому есть компании, которые пострадали. В последующие годы ноутбук на базе российских компонентов станет более массовым продуктом, - рассказывала соучредитель компании «Промобит» Яна Брыш.

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