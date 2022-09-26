Омская область находится на третьем месте по убыли населения в Сибири

Население области сократилось до 1 858 798 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стали известны итоги Всероссийской переписи населения 2020-2021 года. Цифры для Омской области печальные.

Согласно опубликованным данным Росстата, в Омской области проживает 1 858 798 человек, из который большинство составляют женщины - 1 001 767 человек (53,9%). Мужчин соответственно 857 031 человек (46,1%). В городское население 1 365 999 человек, а в сельских - 492 799 человек. По данным переписи, в самом Омске проживает 1 125 695 человек.

Лидирует Омская область и по убыли населения - третье место по Сибири. Регион покинули 118 867 человек. Лидер по убыли в Сибирском федеральном округе - Алтайский край (256 062 человека).

Напомним, ранее в Росстате сообщали, что Омская область занимает пятое место по убыли населения в стране. За первое полугодие 2022 года в Омской области умерли 14029 человек, а родились 7821.

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