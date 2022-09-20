Этим летом в Омской области 3000 должникам отключили газ

Газ на пищеприготовление должникам могут отключать в течение всего года.

- За 8 месяцев этого года в Омской области было отключено 3200 абонентов, их суммарный долг составил 42,5 млн рублей, - рассказал заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов. – Так, антирекорд по долгам за август установил абонент из Центрального округа Омска: его задолженность 102,5 тысячи рублей и теперь он отключён от сети газоснабжения. Отключения газа – это крайняя мера, которая применяется по отношению к крупным должникам, но обращаю внимание, что основание для отключения газоснабжения не только внушительный долг, но и период неплатежей – больше 2 месяцев, независимо от суммы задолженности.

До начала отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Омск» может ограничить подачу природного газа за долги еще порядка 800 абонентам, половина из них проживает в Омске. Важно помнить, что для возобновления подачи газа нужно полностью оплатить долг и расходы по отключению и повторному подключению к сети газоснабжения, которые зачастую бывают выше суммы неплатежей. Экономично – платить за газ своевременно и не копить долги!

ВАЖНО

Способы и сроки платежей

Передавайте достоверные показания счётчиков газа до 20-го числа текущего месяца. Для передачи показаний счётчиков есть несколько способов на сайте компании https://www.omskregiongaz.ru/subscribers/ (раздел «Физическим лицам). Через сервис «Передача показаний». Регистрации на сайте для этого не требуется, нужно заполнить два поля: «номер лицевого счёта» и «показания». Передавать показания счётчика можно с помощью сервиса «Личный кабинет» после регистрации потребителя на сайте.

Удобно передавать показания СМС-сообщением. Для этого на номер +7 958-854-42-08 следует направить сообщение в формате: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ – номер лицевого счёта, а YYYY – целая часть показаний счётчика.

Передать показания счётчика можно по телефону +7 (3812) 40-72-20 (доб. 1).

Платить за природный газ нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Платите за газ на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» или «Личный кабинет», через платёжные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также в отделениях «Почты России», Сбербанка, ОТП Банка, Россельхозбанка.

КСТАТИ

Заплатить без комиссии

На территориальных участках «Газпром межрегионгаз Омск» в Омске и Омской области, установлены платёжные терминалы, с помощью которых можно без комиссии заплатить за газ и сопутствующие услуги: повторную установку номерной пломбы на газовый счётчик, погасить судебные расходы, за отключение и повторное подключение к газовой сети. Через терминалы расчёт безналичный – банковской картой. Мобильные терминалы используют во время выездной работы с абонентами контролёры городских участков: у абонентов-должников есть возможность рассчитаться за газ до начала работы бригады по отключению.