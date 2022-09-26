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Происшествия26 сентября 2022 4:35

Директор турагентства обманул в «ковидный» период 18 омичей на 1,2 млн рублей

По решению суда мошенника посадили на 1 год и 6 месяцев колонии общего режима
Виктория КОВЕРНЕВА
Без отдыха остались 18 потерпевших.

Без отдыха остались 18 потерпевших.

Фото: Евгения ГУСЕВА

1 год и 6 месяцев колонии, а также иск на 500 тысяч рублей получил 43-летний житель города Омска за обман своих клиентов. Приговор был вынесен Куйбышевским судом.

Всё дело в том, что мужчина возглавлял турагентство, но в период с 2019 по 2021 год он решил подзаработать на доверчивых клиентах. За это время руководитель получил 1,2 млн рублей от 18 своих клиентов, но вот в казну организации деньги не внес, да и туры не организовал.

Вероятно, мужчина воспользовался «ковидным» периодом, когда по всему миру действовали коронавирусные ограничения. Оттянуть время у него получилось, но спрятаться от закона и разъяренных омичей ему так и не удалось.

- Вину в совершении преступления подсудимый не признал, вместе с тем частично возместил потерпевшим причинённый ущерб, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теперь за свою алчность мужчине придется расплачиваться в тюрьме.

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