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Общество25 сентября 2022 7:30

В Омске пропал 23-летний парень в синих штанах и красных кроссовках

Дмитрий Арбатский вышел из дома 21 сентября и исчез
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: ЛизаАлерт во Вконтакте

Фото: ЛизаАлерт во Вконтакте

Омское отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивает 23-летнего Дмитрия Арбатского.

Молодой человек вышел из дома 21 сентября и пропал. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего неизвестно.

В злополучный день парень был одет в тёмно-синюю футболку, тёмно-синие спортивные штаны, красные кроссовки и красную бейсболку. Он высоко роста – 189 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

В случае, если кто-то его видел или знает о местонахождении, просьба обращаться по телефону: 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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