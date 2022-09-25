В Омске пропал 23-летний парень в синих штанах и красных кроссовках

Фото: ЛизаАлерт во Вконтакте

Омское отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивает 23-летнего Дмитрия Арбатского.

Молодой человек вышел из дома 21 сентября и пропал. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего неизвестно.

В злополучный день парень был одет в тёмно-синюю футболку, тёмно-синие спортивные штаны, красные кроссовки и красную бейсболку. Он высоко роста – 189 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

В случае, если кто-то его видел или знает о местонахождении, просьба обращаться по телефону: 8-800-700-54-52 или по номеру 112.