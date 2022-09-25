Снег и гололед ожидаются в Омской области в начале рабочей недели

Снег ожидается во вторник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резкое понижение температуры в Омской области ожидается уже 26 сентября. По прогнозам Обь-Иртышского метеобюро, днем температура воздуха прогреется не выше +10°С, ночью и вовсе местам 0...-5°С. Возможны осадки, ветер северо-восточный до 10 м/с.

27 сентября прогнозируются гололедные явления, дождь, переходящий в мокрый снег. Днем местами до -3°С, ночью до -5°С. Ветер северо-восточный, порывами до 15 м/с.

28 сентября в дневные часы станет немного теплее 0...+ 5°C. Возможны осадки. Столбик термометра ночью опустится до -5°C. Ветер северо-западный 12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Как ранее заявляли синоптики, резкое похолодание будет недолгим. В октябре еще можно надеяться на теплые деньки.