В Омске суд не стал смягчать приговор экс-главе центра игровых видов спорта Сухареву

За мошенничество в крупном размере и незаконное хранение оружия экс-чиновник отсидит 4 года и 10 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Омский областной суд отклонил апелляцию экс-руководителя БУ ОО «Омский областной центр игровых видов спорта» Станислава Сухарева. Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях - мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, присвоение в крупном размере и незаконное хранение огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Первомайский районный суд установил, что Сухарев в период с 2009 по 2017 год фиктивно нанял на работу в БУ ОО «Омский областной центр игровых видов спорта» 7 человек. Их зарплаты он забирал себе - за несколько лет он похитил таким образом свыше 4 миллионов рублей. Сухарев также забирал себе премии, который начислял фиктивным сотрудникам центра.

Предприимчивый руководитель бюджетной организации также заставил двух своих подчиненных выплачивать ему от 3 до 35 тысячи рублей ежемесячно в качестве материальной помощи организации. Эти денежные средства он также присваивал себе.

При обыске по месту жительства у Сухарева были также изъяты самодельный револьвер и патроны различного калибра.

Вины своей экс-руководитель центра не признал. Районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 10 месяцев исправительной колонии и обязал выплатить штраф в размере 710 тысяч рублей. Прокуратура с решением судебной инстанции не согласилась и потребовала увеличить срок Сухареву до 8 лет и 6 месяцев колонии.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда также отклонила жалобу надзорного ведомства, как и жалобу подсудимого.

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