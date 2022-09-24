В Омске задержали парней, которые пытались украсть почти 200 метров кабеля

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне вечером сотрудники патрульно-постовой службы неподалеку от железнодорожного полотна в районе остановочного пункта «2012 километр» задержали двух парней, пытавшихся украсть почти 200 метров кабелей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской область.

Пойманные с поличным молодые омичи не смогли объяснить, зачем они демонтировали провода, а также их наличие в багажнике автомобиля, который был припаркован рядом. Полицейские изъяли у них более 180 метров кабеля и доставили их в отдел.

Как установили правоохранители, провода принадлежали провайдеру цифровых услуг.

Один из задержанных оказался несовершеннолетний, проживающий в Кормиловском районе. Его поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Там подросток пробудет, пока его не заберут родители. Второй подозреваемый - 19-летний студент одного из омских техникумов - рассказал полицейским, что планировал со своим приятелем сдать похищенные кабеля на металлолом, чтобы заработать.

Как отметили в правоохранительных органах, ранее никого из подозреваемых к уголовной ответственности не привлекали.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают сумму причиненного провайдеру ущерба. По результатам этих действий будет принято процессуальное решение.

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