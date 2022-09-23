Из-за загоревшегося балкона в омской многоэтажке эвакуировали почти 40 человек

Фото: стоп-кадр видео.

Накануне на улице Дианова - это левый берег Омска - загорелся балкон на самом верхнем этаже кирпичной многоэтажки. Видео, запечатлевшее инцидент, появилось в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Омск». Автор - очевидец происшествия - пояснил, что возгорание случилось на девятом этаже.

- Загорелся балкон в одной из жилых квартир, площадь пожара составила 3 квадратных метра, - позже подтвердили случившееся в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Также спасатели рассказали, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 23 сентября в 10:13, а уже ближе к 11 часам дня пожар полностью удалось ликвидировать. На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Из дома эвакуировали 37 человек, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты.

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