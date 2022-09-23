Арктический циклон несет с собой мокрый снег для Омской области

Тёплые деньки ожидаются еще в октябре. Фото: Алексей ФОКИН

До -4°С опустится дневная температура воздуха в ближайшие несколько дней. Омские синоптики прогнозируют похолодание и осадки в виде первого снега.

- На следующей неделе сохранится холодная погода. Преобладающая температура воздуха ночью +1…-4°, днем +4…+9°. Возможны слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега, - рассказывает начальник Обь-Иртышского управления Наталия Криворучко.

Все из-за вторжения арктической холодной воздушной массы. Несколько дней будут идти дожди, а омичи померзнут от холодного ветра и низких температур.

При этом, синоптики просят не огорчаться, так как в октябре ожидается возвращение тёплой погоды.