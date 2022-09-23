В Омске пенсионерка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей

Злоумышленники хотели заполучить 900 тысяч рублей с пенсионерки, но у нее было только 150 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в городской отдел полиции № 6 с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка, проживающая в Октябрьском округе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что вечером ей на городской телефон поступил звонок от «дочери». По словам лже-родственницы, она якобы переходила дорогу в неположенном месте и стала из-за этого виновницей ДТП, в результате которого пострадала женщина за рулем автомобиля. Ей нужна теперь нужна операция стоимостью в 900 тысяч рублей. В аварии пострадала и дочь потерпевшей - у нее повреждено лицо и разорвана губа.

Позже к разговору с пенсионеркой подключилась женщина-следователь, которая выяснила, что у пожилой омички есть всего 150 тысяч рублей. Тогда лже-сотрудница органов отправила к женщине курьера, чтобы та передала эту сумму. Через некоторое к пенсионерке приехала девушка, которой она передала пакет с постельным бельем и деньгами.

Омичка узнала о том, что стала жертвой мошенников, когда ей на следующий день перезвонила ее дочь.

В настоящее время следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники также приступили поискам к девушки-курьера и ее «работодателей».

Напомним, в конце августа жертвой этой схемы мошенничества стала 85-летняя пенсионерка. Она отдала мошенникам 100 тысяч рублей.

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