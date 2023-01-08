В Омской области после жуткой аварии в больнице умерла еще одна трехлетняя малышка

Фото: УМВД России по Омской области.

Авария в Азовском районе Омской области, как выяснилось позже, унесла жизнь не только годовалой малышки, которая погибла на месте. Накануне правоохранители сообщили о том, что в больнице умерла еще одна маленькая пассажирка - трехлетняя девочка. Столкновение произошло в 16:20 часов на 795 километре трассы Челябинск-Новосибирск между автомобилями «Тойота Рав 4» и «Чери».

- Предварительно установлено, что 42-летняя водителница автомобиля «Тойота Рав 4» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Чери» под управлением мужчины 1993 года рождения, - пояснили госавтоинспекторы Омской области.

К расследованию обстоятельств этой трагедии, помимо полиции, подключилась прокуратура.

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