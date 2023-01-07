В Рождественском полумарафоне в Омске первые места на дистанции 21,1 км заняли бегуны из Новосибирска

Фото: runsim.ru.
В омском Рождественском полумарафоне определили победителей.
Лучшими на полумарафонской дистанции 21,1 км среди мужчин стали:
1. Валерий ЛУКИН (Новосибирск) – 1:17:00 2. Алексей ПАТРАКОВ (Пермский край) – 1:17:47 3. Андрей УШАКОВ (Богословка, Омская область) – 1:21:58
Призовые места среди женщин в таком же забеге на 21,1 км распределились следующим образом:
1. Елена СЕДОВА (Новосибирск) – 1:31:04 2. Мария КОЗАР (Тюмень) – 1:32:29 3. Тамара ВОЛНИНА (Омск) – 1:36:52
Мужчины-победители 10,55-километровой дистанции:
1. Станислав ГОРДЕНКО (Омск) – 00:39:51 2. Михаил РУСАНОВ (Омск) – 00:41:22 3. Алексей АЗАРЕНКО (Старомалиновка, Омская область) – 00:41:45
Женщины-победители 10,55-километровой дистанции:
1. Мария КОСТИНА (Омск) – 00:44:06 2. Елизавета АЛЁШКИНА (Омск) – 00:45:32 3. Ольга РОГАНСКАЯ (Омск) – 00:47:18.