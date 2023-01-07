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Спорт7 января 2023 12:30

В Рождественском полумарафоне в Омске первые места на дистанции 21,1 км заняли бегуны из Новосибирска

В забеге на 10, 55 км лучшими все же стали омичи
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: runsim.ru.

Фото: runsim.ru.

В омском Рождественском полумарафоне определили победителей.

Лучшими на полумарафонской дистанции 21,1 км среди мужчин стали:

1. Валерий ЛУКИН (Новосибирск) – 1:17:00 2. Алексей ПАТРАКОВ (Пермский край) – 1:17:47 3. Андрей УШАКОВ (Богословка, Омская область) – 1:21:58

Призовые места среди женщин в таком же забеге на 21,1 км распределились следующим образом:

1. Елена СЕДОВА (Новосибирск) – 1:31:04 2. Мария КОЗАР (Тюмень) – 1:32:29 3. Тамара ВОЛНИНА (Омск) – 1:36:52

Мужчины-победители 10,55-километровой дистанции:

1. Станислав ГОРДЕНКО (Омск) – 00:39:51 2. Михаил РУСАНОВ (Омск) – 00:41:22 3. Алексей АЗАРЕНКО (Старомалиновка, Омская область) – 00:41:45

Женщины-победители 10,55-километровой дистанции:

1. Мария КОСТИНА (Омск) – 00:44:06 2. Елизавета АЛЁШКИНА (Омск) – 00:45:32 3. Ольга РОГАНСКАЯ (Омск) – 00:47:18.

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