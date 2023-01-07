Омскую область снова ждут резкие перепады температур: за сутки в регионе похолодает до -35 градусов

Всего за сутки в Омской области станет на 30 градусов холоднее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Омской области резко изменится уже в третий раз за неделю каникул. Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра, 8 января, в регион придут крепкие морозы.

Так в течение дня в области местами пройдет снег, ожидается метель и гололедные явления. Ветер будет усиливаться - от 14 метров в секунду до 22-х.

В течение суток 9 января он принесет значительное и резкое похолодание до -35 градусов.

Также в этот период возможны неблагоприятные явления на дорогах. В ГУМЧС России по Омской области предупреждают водителей о снежных заносах и гололедице на дорогах. Жителей региона на это время просят воздержаться от дальних поездок.