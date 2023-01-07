Во время полумарафона в Омске пройдет конкурс оригинальных костюмов среди участников

Фото: runsim.ru.

Традиционно в омском Рождественском полумарафоне проходит конкурс оригинальных костюмов среди бегунов. Ведь особенно ярким спортивным мероприятием забег делают участники в праздничной экипировке. Организаторы напоминают правила.

- Для того чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо быть участником Рождественского полумарафона в забеге на любую дистанцию (3 км, 10.55 км, 21.1 км), выйти на старт в праздничном костюме, пройти все контрольные точки и финишировать с хорошим настроением! - сообщают на сайте runsim.ru.

Далее из всех фотографий в праздничной экипировке команда организаторов Рождественского полумарафона определит 10 финалистов конкурса для голосования в социальных сетях. Голосование будет проходить в официальном сообществе SIM в социальной сети ВКонтакте.

Критерии конкурса для участников остаются прежними: оригинальность, актуальность, эстетичность и творческий подход.

Сроки проведения конкурса:

I этап – 7 января – получение конкурсных фото

II этап – 8-12 января – определение финалистов конкурса

III этап – 13-20 января – голосование и определение победителей.

Напоним, что в 2022 году победителем стал Юрий Шутковский в костюме героя Marvel «Капитан Америка».