В Рождественском полумарафоне в Омске примут участие больше тысячи бегунов

Каждый год дизайнеры меняют исполнение медалей для финишировавших бегунов полумарафона. Фото: runsim.ru.

7 января в Омске на Соборной площади традиционно стартует самый холодный забег в мире - Рождественский полумарафон. Церемония открытия начнется в 12:45. Общий старт участников всех дистанций состоится в 13 часов. Все желающие, без возрастных ограничений, смогут преодолеть массовую дистанцию в 3 км. Для бегунов старше 14-ти лет предусмотрены дистанции 10,55 км и 21,1 км.

По информации пресс-службы серии забегов «Сибирский международный марафон» Siberian International Marathon, на все дистанции в этом году зарегистрировано 1032 человека, из них 274 человека побегут 21,1 км, 479 — 10,5 километра и 279 бегунов собираются одолеть 3 км.

В 2023 году участниками спортивного мероприятия станут спортсмены из 12 различных государств и 21 региона РФ. Жителей нашей страны больше всего — 991 человек.

Кроме того, два бегуна приехали из Азербайджана, шесть — из Вьетнама, два — из Гвинеи, три — из Иордании, шесть — из Казахстана. Также шесть человек прибыли из Лаоса, шесть — из Никарагуа, четыре — из Саудовской Аравии, пять — из Таджикистана, еще по одному участнику из Мозамбика, Бурунди и Уганды.

Из Омска и области участниками станут 862 человека. Из Новосибирской области — 38 человек, а из Тюменской — 35.

Маршрут забега. Длина дистанции варьируется за счет количества кругов. Фото: runsim.ru.

Графический дизайнер команды организаторов нашей серии забегов Наталья Шеришорина рассказала о концепции медали для Рождественского полумарафона 2023 года.

- Главной идеей такой формы медали стало желание передать дух Рождества и Нового года с помощью знакомых всем символов. Каждый год я преобразую эту мысль с разным подходом. Спортсмены-любители, как правило, стремятся победить не столько соперников, сколько самих себя, ставя личные цели. Для них медаль финишера - это награда победителя, и каждый из них на самом деле победитель. В итоге соревнование становится праздником для всех. Как бы наивно ни звучала фраза «бегаю за медальки», в ней гораздо больше правды, чем готовы признать хихикающие, - рассказала Наталья.

Медаль Рождественского полумарафона в 2023 году сделана из металла, имеет форму кристаллической снежинки и выполнена с заливкой и прорисовкой деталей и краёв. На лицевой части (аверсе) – рядом с легко узнаваемым фирменным знаком из трёх белоснежных букв SIM добавлено название события.

На оборотной стороне медали (реверсе), кроме логотипа AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов), ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) есть специальные плашки для нанесения имени обладателя медали и результата, с которым он преодолел выбранную им дистанцию – 21 км 100 метров или 10 км. Напомним, что нанести имя и результат каждому спортсмену помогут граверы, которые 7 января во время проведения соревнований будет работать в здании библиотеки имени Пушкина.