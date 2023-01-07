В 2023 году в Омской области откроют три пункта социального проката

В Омской области семьи с низким уровнем дохода смогут бесплатно взять во временное пользование вещи первой необходимости. Пункты социального проката – часть проекта, реализация которого осуществляется на средства федерального гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На средства в размере 15 млн рублей в комплексных центрах в этом году организуют систему сопровождения семей группы риска.

- В нашем комплексном центре пункт социального проката открылся в ноябре 2022 года. Услугой пункта проката воспользовались 10 семей, чаще всего они берут детские коляски. Также в зимнее время актуальным оказались коньки, недавно мы передали их одной из семей, а в ближайшее время готовимся передать шведскую стенку, – рассказала заместитель руководителя комплексного центра Большереченского района Татьяна Каурцева.

Пункты проката уже открыли в Исилькульском, Одесском, Муромцевском и Большереченском районах. Здесь семьи с низким уровнем дохода берут в аренду детскую мебель, игровое оборудование, спортивный инвентарь, а также все необходимое для детей первого года жизни. Пользоваться оборудованием можно в течение одного года.

В 2023 году комплекс мероприятий сопровождения семей по выходу из трудной жизненной ситуации продолжится. Пункты социального проката откроются еще в трех комплексных центрах: учреждение Октябрьского округа Омска «Вдохновение», а также центры Москаленского и Черлакского районов.

В результате реализации социального проекта различную помощь получат 5,5 тысяч семей, в которых воспитываются 9,5 тысяч детей.