7 января омичей и гостей региона ждет «самый холодный забег» в мире

Первый забег нового года объединит более 1000 любителей зимнего бега из Омской области и других регионов России. Организаторы «спортивного Рождества» ждут гостей также из Казахстана.

Все желающие смогут преодолеть массовую дистанцию 3 км. Для более подготовленных бегунов старше 14-ти лет предусмотрена «десятка» – 10,55 км. Ну, а главные события будут разворачиваться на основной полумарафонской дистанции – 21,1 км.

В этом году побороться за главный приз попробуют многие известные атлеты. Ожидается участие Тамары Волиной и Марии Костиной из Омской области. Из новосибирского региона приедет сильный семейный и спортивный дуэт Наталии и Юрия Тарасовых.

Как всегда среди всех участников забега будет проводиться конкурс на самый оригинальный костюм полумарафона.

Церемония открытия Рождественского полумарафона начнется на Соборной площади в 12:45. Общий старт участников всех дистанций состоится в 13:00.

Зарегистрироваться на забег можно до 6 января включительно, но уже не онлайн, а в месте выдачи пакетов участников. Подробнее о процедуре регистрации, а также о других новостях Рождественского полумарафона можно узнать на официальном сайте серии забегов «Сибирский международный марафон»: www.runsim.ru.