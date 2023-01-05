Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области в Рождество резко потеплеет до -2 градусов и пройдет снег. Ожидается метель. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В рождественскую ночь температура воздуха составит -13...-17 градусов. При прояснении до -27 градусов. Днем столбик термометра покажет -2...-7 градусов. В течение суток ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-восточный со скоростью до 14 метров в секунду.

Отметим, непогода может стать причиной плохой видимости на дорогах. Водителям стоит соблюдать безопасную дистанцию, быть предельно внимательными и избегать опасных маневров.

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