Чья вода?: В подвале одного из омских домов несколько месяцев воды по колено, но от нее открещиваются все коммунальные службы

Жители трехэтажного дома в Омске по улице 50 лет Профсоюзов пожаловались на затопленный подвал. Казалось бы, рядовая проблема, избавиться от которой можно за пару дней. На самом деле, три месяца воды по колено, а коммунальным службам - совсем не до нее. Все это время образовавшееся затопление мешает снимать показания общедомовых счетчиков, до которых просто не добраться.

- Вода, которая не уходит, размывает фундамент, от нее мокнут стены. Понимаете, что уровень воды поднимается под электрощит, это очень опасно! - завила жительница дома Надежда.

Кроме того, в воде находятся другие инженерные сети, и это точно не на пользу, и личное имущество жильцов: за каждой из 18-ти квартир закреплен сарай, где люди привыкли хранить личные вещи, те же велосипеды.

- Вода в нашем подвале появилась 7 июля после сильного ливня. Тогда еще не было тревожных опасений: посчитали, что из-за осадков поднялись грунтовые воды, скоро уйдут. И если поначалу уровень воды действительно начал снижаться, то к большому удивлению, через несколько дней ее стало еще больше прежнего. Вызвали слесаря - он обследовал весь подвал и рапортовал, что никакой течи в коммуникациях нет, - рассказала старшая по дому Лариса Казанцева.

А дальше - как в анекдоте. От воды открестились все возможные коммунальные службы. Сначала на вызов приехал инженер муниципальной «Тепловой компании».

- Он сразу заявил, что вода - не его, потому что она холодная, а иначе была бы теплая - и это основная причина отказа заниматься коммунальной проблемой, - добавила инициативная жительница дома.

Женщина сообщила, что за три месяца воду откачивали трижды. Дважды эту обязанность выполнила та самая «Тепловая компания», один раз - «ОмскВодоканал». Без толку - вода прибывает, как по расписанию, в течение суток и устанавливается на уровне колена.

Из последней службы по заявке старшей по дому присылали аварийную службу. Специалисты обследовали подвальное море, прошли по водной глади миноискателями и применили другую спецтехнику, взяли образцы воды на пробу.

- В понедельник из «ОмскВодоканала» позвонили в нашу управляющую компанию «Русь» и сообщили, что вода тоже не их, в пробах не обнаружено хлора, - пояснила Казанцева.

Женщина добавила, что решить проблему УК не в состоянии самостоятельно, без привлечения ресурсных компаний. Нет ни нужного оборудования, ни специалистов. Да и откачивать воду изо дня в день - это все равно что бороться с ветряными мельницами. Необходимо найти и устранить причину, а не бороться с ее последствиями.

От себя добавим, что о коммунальных проблемах, когда их море, писать можно бесконечно. Зачастую они обусловлены не только устаревшими сетями и отсутствием финансирования, но и безответственным отношением самих собственников. Да, многие жильцы еще с советского периода привыкли, что кто-то посторонний должен прийти и принести готовое решение на блюдечке. Но это не тот случай.

Дом с затопленным подвалом - практически один на всю округу сияет свежим ремонтом. Региональный Фонд капремонта обновил фасад, перестелил крышу и освежил подъезды здесь пару лет назад. Этого блага жильцы добивались сами - писали, звонили, ходили на приемы, а затем контролировали ход работ. В подъездах - свежие оконные блоки из пластика, установленные за счет взносов на текущий ремонт. Вокруг - цветники и палисадники.

Выходит, жильцам вдвойне обидно, когда тяжелый многолетний труд и ответственное отношение к собственности, о котором так любят заявлять чиновники, идут насмарку. И даже приближающийся холодный сезон никого не смущает - у ресурсников находятся проблемы посерьезнее, чем море в подвале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Щели огромные, было страшно, месяц назад мы съехали»: мать двоих детей снимала квартиру и не жила в обрушившемся омском доме

Владелица комнаты в рухнувшем доме в Омске почти полтора года не могла доказать, что жить в нем было страшно (подробнее...)