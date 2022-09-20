В Омске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в пятиэтажке

Другие 8 жильцов успели эвакуироваться самостоятельно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Накануне ранним утром омским пожарным поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажки в Октябрьском округе.

До прибытия спасателей на место возгорания по лестницам самостоятельно эвакуировались 8 жильцов, среди которых был один ребенок. Оставшегося в квартире человека удалось спасти приехавшим пожарникам.

В тушении возгорания в пятиэтажке приняли участие 14 человек личного состава МЧС и 4 пожарных автомобиля. На ликвидацию пожара у спасателей ушло около часа.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи, находившиеся в ней. Причину пожара и сумму материального ущерба еще только будут устанавливать.

Напомним, ранее в Омске пожарные откачали двух кошек, спасенных при возгорании в пятиэтажке в Кировском округе.

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