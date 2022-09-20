В Омске состоялся турнир по гиревому спорту «Армейский рывок»

Турнир проходил в рамках проекта «Объединение по функциональному многоборью», ставшего победителем в грантовом конкурсе ОНПЗ. Конкурс проводится с 2014 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На средства гранта инициаторы проекта смогли приобрести гантели, комплекты гирь, медболы, фитболы и наградную атрибутику. Оборудование использовали в цикле спортивных мероприятий для детей, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Занятия с подростками проходили в разных форматах – от мастер-классов до веселых стартов на берегу Иртыша. Спортсмены проводили открытые тренировки по функциональному многоборью с элементами гиревого спорта, в том числе и с участием детей, занимающихся основами начальной военной подготовки. Теперь же ребята решили попробовать себя в «Армейском рывке». Это новая дисциплина, созданная для проверки уровня силовой подготовки армейцев.

Судьями на мини-турнире выступили воспитанники организатора проекта, кандидата в мастера спорта по гиревому спорту. Победителей определяли по балльной системе, учитывающей силовые качества и уровень мастерства. Финалисты состязаний получили дипломы и медали. Помощь Омского НПЗ в реализации мечты популяризовать в регионе функциональное многоборье Андрей Абрамов считает неоценимой.

- Спорт – это не только вклад в здоровье наших детей, это воспитание характера, социализация, формирование правильных жизненных установок. Приятно видеть, что в городе немало энтузиастов, не жалеющих сил для популяризации спорта среди юных омичей. Омский НПЗ не в первый раз поддерживает спортивные инициативы жителей, помогает в организации соревнований разного уровня, выручает с покупкой спортивного инвентаря. Благодаря помощи ОНПЗ в регионе появился пул спортсменов – общественников, — сообщил замминистра спорта Омской области Иван Колесник.