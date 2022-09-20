Предварительным диагнозом погибшего в Омском аэропорту пилота названа легочная тромбоэмболия

Предполагается, что смерть капитана произошла еще в воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП-Омск» стали известны некоторые подробности смерти командира воздушного судна, которое следовало рейсом Новокузнецк – Санкт-Петербург 118 сентября. Первым пилотом был 52-летний Александр К. Мужчине стало плохо еще в воздухе, поэтому второй капитан запросил экстренную посадку.

- Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 мин до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи, - уточняет министерство здравоохранения Омской области.

Предполагается, что смерть наступила еще во время полета. Детали установят после вскрытия, которое точно будет проводиться не в Омске. Известно лишь одно, что предварительным диагнозом названа легочная тромбоэмболия.

Рейс выполнялся авиакомпанией «Икар». Из-за экстренной посадки пассажирам пришлось провести 9 часов в Омском аэропорту, пока за ними прилетел дополнительный борт. Как уточнили нашему изданию в Следственном отделе на транспорте, ведется проверка по данному случаю.

- Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Как рассказывают коллеги Александра, родом он из Оренбурга. Был высококлассным специалистом, которого потеряла авиационная отрасль.