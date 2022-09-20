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Общество20 сентября 2022 4:44

В Омской области накануне отопительного сезона 27 ТСО получили разрешение на подачу газа для котельных

В Омской области 27 из 53 теплоснабжающих организаций (ТСО) получили разрешение на подачу газа для котельных в связи с началом отопительного сезона 2022-2023 гг.
Источник:kp.ru

Основанием для поставки газа на котельные ТСО в договорном объёме являются готовность узлов учёта газа (допуск к эксплуатации) и отсутствие задолженности за потреблённый газ или соблюдение платежных обязательств в 2022 году в соответствии с подписанным графиком расчётов.

- Ежедневно мы получаем порядка пяти обращений от теплоснабжающих организаций на отбор газа. Рассматриваем их оперативно при условии готовности газоиспользующего оборудования для безопасной подачи газа и отсутствия задолженности, – рассказал начальник отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Среди добросовестных ТСО, которым согласована подача природного газа, – МУП «Крутинское» Крутинского, ООО «Тепловик» Называевского, МУП «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского, ООО «Тепловик» Шербакульского и МУП «Тепловик» Одесского районов Омской области.

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