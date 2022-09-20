Синоптики рассказали о Бабьем лете в Омской области

У омичей остаются последние деньки насладиться теплой погодой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие дни в Омской области обоснуется по-летнему жаркая погода. Среднесуточная температура предполагается на 3-6°С выше нормы.

- В предстоящий 19-22 сентября период Омская область окажется под влиянием периферии циклонического вихря. Сохранится теплая погода, и только местами по северу области пройдет небольшой дождь, - уточняет начальник Обь-Иртышского метеобюро Наталия Криворучко.

Потеплеет в регионе и в ночные часы. 21 сентября воздух прогреется до +28°С днем, ночью ожидается небольшой дождь, + 8...+ 13°C. Местами возможен туман.

В среду осадков не прогнозируется, в дневные часы воздух прогреется до +29, ночью до +13°C. Ветер юго-западный 10 м/с.

23 сентября на севере области до +17, по основной части +24 °C. Температурный фон ночью сохранится на уровне предыдущих суток. Ветер юго-западный, усилится до 12 м/с.

Четверг должен быть последним теплым днем Бабьего лета, на регион надвигается холодный фронт.