Российский спортсмен Александр Карелин принял участие в работе в работе над «Аллеей славы» в Омске

В Омске продолжается работа над «Аллеей славы», которую планируют открыть в 2023 году. Напомним, в городском пространстве разместят бюсты и портреты выдающихся российских и омских спортсменов – таких немало. Они послужат не только исторической памяти, но и делу воспитания подрастающего поколения.

Накануне своего 55-летнего юбилея российский спортсмен, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе рассказал «КП-Омск» об участии в проекте и работе над своим портретом в исполнении художника Никаса Сафронова.

- Александр Александрович, омичи уважают и любят вас, считают вас гордостью Сибири. На ваш взгляд сибиряки в принципе выделяются какими-то особыми чертами характера? Можно ли по рукопожатию понять, что перед тобой земляк?

- По рукопожатию, даже несильному, можно понять, настоящий ли перед тобой мужчина. А что касается специфики сибирского характера, то нас отличает, наверное, какая-то внутренняя суровость. Мы не любим много улыбаться, много говорить, но, если нужна помощь, то будь уверен - любой сибиряк протянет тебе руку, станет надежным другом и соратником.

- Омск оставил в вашем сердце теплые воспоминания, а совсем скоро, благодаря проекту «Аллея олимпийцев», в нашем городе появится ваш бюст, скульптурные и живописные портреты других прославленных спортсменов. Как вам эта идея?

- Для меня честь принимать участие в подобном проекте. Когда мне предложили стать одним из его героев, я не колебался. Во-первых, это популяризация спорта. Каждый из нас своим примером доказал, что работа над собой, упорство, тренировки, стремления к победе дают результаты: воспитывают характер, помогают найти свое место в жизни.

Во-вторых, во все времена было важно, чтобы у подрастающего поколения были правильные ориентиры. Знаю, что установка бюстов планируется в центре города, и сама аллея попадет в большой образовательный проект. Туда будут приходить школьники, студенты, им расскажут, что стояло за нашими победами, какие исторические события происходили параллельно с ними, и какой ценой, в связи с этим, доставалось нашей стране каждое олимпийское золото.

И, в-третьих, я видел эскизы - аллея станет еще одним украшением славного города, который, мне, действительно очень дорог. Я с радостью приезжаю Омск, вижу, как он меняется, молодеет и, думаю, что бюсты работы скульптора Сергея Полегаева отлично впишутся в городскую среду. Кстати, портрет мне тоже понравился. Он отличается от обычных парадных портретов. Никас Сафронов хорошо чувствует настроение людей, с которыми работает.

- Да, планируется установить бюсты на берегу Оми с видовой перспективой на реку и здание Омского городского Совета. Кстати, Горсовет ровно неделю назад был переизбран, и из 40 мандатов 36 у партии «Единая Россия», как вам результат? И какое место в вашей жизни занимает работа в Госдуме и ЕР?

- Результат, безусловно, хороший. Надо отдать должное вашему мэру Сергею Шелесту: несмотря на небольшой срок его пребывания в политике, он взял на себя ответственность, возглавил городское отделение партии и, я думаю, что с новым городским Советом он сможет сделать немало добрых дел для жителей Омска. В Государственной Думе все тоже самое, но в масштабах жителей всей страны. И сегодня именно «Единая Россия» является самым действенным механизмом на всех уровнях власти и во всех сферах жизни общества.

- Александр Александрович, возвращаясь к вашему юбилею. Примите поздравления от имени всех омичей и поделитесь, как вам ощущения? Будете сегодня оглядываться назад и вспоминать, что называется, «этапы большого пути»?

- За поздравления спасибо, а вот оглядываться назад считаю делом преждевременным. В этом году юбилеи у прославленных Александра Медведя, Виктора Маматова — им по 85 лет, Александру Тихонову — 75, так что мой юбилей — это мелочь. Надо не назад оглядываться, а смотреть вперед. Впереди много работы, много интересных задач, которые предстоит решать, так что, оглядываться некогда. Я и отмечать особо не буду, только самые близкие.

- Что пожелаете себе, задувая свечи на именинном торте?

- Оставаться сильным. И не только в физическом плане. За моей спиной стоят люди, моя семья, и для них я должен быть опорой.

P.S.: Карелин высказал идею, что было бы хорошо подкрепить проект высадкой деревьев в одном из городских округов. Администрация города обещает подобрать территорию.